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Fikirtepe'de asayiş ve narkotik uygulaması

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de arasında bulunduğu 470 polisin katılımıyla gerçekleşen uygulamada, metruk binalar arandı, şüpheli görülen kişilerin kimlik kontrolü yapıldı

Fikirtepe'de asayiş ve narkotik uygulaması

İstanbul Fikirtepe'de 470 polisin katılımıyla helikopter destekli asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin de aralarında bulunduğu 470 polisin katıldığı uygulama kapsamında, mahalle aralarında uyuşturucu satıcılarının yakalanması için 97 metruk bina ve ev arandı.

Zırhlı araçlarla kesilen sokak aralarına giriş ve çıkışlarda, şüpheli görülen kişilerin üstü aranarak, Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Ekipler, özellikle uyuşturucu madde saklanabilecek yerler ile önceden belirlenen bazı metruk binaları ise detaylı şekilde kontrol etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de denetim yaptığı uygulamaya, özel eğitimli köpekler de dahil edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #polis #operasyon #metruk bina evlere yönelik operasyon #Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü #istanbul #fikirtepe
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