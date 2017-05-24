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Fikirtepe'deki asayiş ve narkotik uygulaması

Fikirtepe'de özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin de aralarında bulunduğu 470 polisin katılımıyla akşam saatlerinde yapılan uygulamada, 21'i yabancı 26 kişi yakalandı

Fikirtepe'deki asayiş ve narkotik uygulaması

 Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Fikirtepe'de özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin de aralarında bulunduğu 470 polisin katıldığı uygulamada 21'i yabancı 26 kişinin yakalandığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde "Yıkım" adı verilen uygulama kapsamında 528 şahıs, 25 oto ve 22 motosikletin kontrol edildiği kaydedildi.

Yapılan kontrollerde evrak eksikliğinden 21 yabancı uyruklu şahıs, 1 aranması olan şahıs, 4 narkotik şüpheli şahıs yakalandı.


Kaynak: AA
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