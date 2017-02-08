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Fikret Orman’ın oteli de Varlık Fonu'na geçti!

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türkiyenin en değerli şirketlerini devredildiği Varlık Fonu’na birçok ünlü iş adamının işlettiği tesislerin de devredildiği ortaya çıktı.

Fikret Orman’ın oteli de Varlık Fonu'na geçti!

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Muğla Bodrum Gündoğan'daki 11 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan Beşiktaş spor Kulübü Başkanı Fikret Orman'a ait Grand Focus Otel'in de fona devredildiği ortaya çıktı.

Otel inşaatı hakkında çevre kirliliğine yol açtığı ve Kıyı Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle çevreciler tarafından dava açılmıştı.

6 yıl süren davayı çevreciler 2015 yılında kaybetmişti.

Ayrıca Varlık Fonu'na geçen İstanbul'daki 22 bin 866 metrekarelik hazine arazisi Bakırköy Florya'da bulunuyor.

Arazi üzerinde de ünlü Kaşı Beyaz Et ve Balık Restoranı faaliyet gösteriyor.

Kuşadası'nda 41 bin metrekarelik arazi üzerinde kurulu Efes Kongre Merkezi de fona devredilen kuruluşlar arasında bulunuyor.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #fikret orman #otel #fon #efes #spor #Focus #muğla #florya #bodrum #kuşadası #beşiktaş #istanbul #bakırköy
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