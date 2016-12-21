CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Firari askeri hakim ve savcı eşi Malatya'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan firari askeri hakim ile savcı eşi Malatya'da gözaltına alındı.

Firari askeri hakim ve savcı eşi Malatya'da yakalandı
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Elazığ karayolu üzerinde yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçtakilerin kimliklerini kontrol etti.

Malatya plakalı araçta yapılan incelemede araçtakilerin haklarında Ankara Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından yakalama kararı verilen ve firari olarak aranan askeri hakim Y.G. (30) ile cumhuriyet savcısı eşi N.G. (27) olduğu tespit edildi.

Askeri hakim ve savcı eşi gözaltına alındı. 

Kaynak: AA
Önceki Haber
Galatasaray 3 puanın sahibi oldu
Sonraki Haber
İstanbul'da elektrik kesintisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.