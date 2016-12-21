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Firari eski Yargıtay üyesi hastanede yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan eski Yargıtay 23'üncü Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Erdoğan, Antalya'da tedavi olduğu hastanede yakalandı.

Firari eski Yargıtay üyesi hastanede yakalandı
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Yargıtay 23'üncü Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Erdoğan'ın, Antalya'da özel bir hastanede tedavi olduğunu belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hastane çevresinde önlem aldı.

Polis, hastanenin beyin cerrahisi bölümünde ameliyat olduğu belirlenen Mustafa Erdoğan'ı tedavisinin sürdüğü özel odada gözaltına aldı. Mustafa Erdoğan'ın hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüleceği belirtildi.
 
FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, 140 Yargıtay, 48 Danıştay üyesi hakkında gözaltı kararı alınmış, bunlardan 149'u tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: DHA
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