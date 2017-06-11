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Firari savcının ByLock’unda şoke eden Gülen mesajı

17 Aralık kumpasının mimarlarından firari savcı Mehmet Yüzgeç, deşifre edilen ByLock yazışmalarında, rüyasında ‘dayı’ diye kodladığı Gülen’i görüp elini öptüğünü söylüyor.

Firari savcının ByLock’unda şoke eden Gülen mesajı

FETÖ/PDY tarafından tezgâhlanan 17 Aralık yargı kalkışmasını gerçekleştiren savcıların ardında bulunan ve uzun süredir firari olan Mehmet Yüzgeç'in hayret uyandıran ByLock yazışmaları ortaya çıktı. Meslekten ihraç edilen Yüzgeç'in ByLock üzerinden karşısındaki kişiye yazdığı ifadeler çözümlendi. Yüzgeç, 6 Ocak 2016 günü yazıştığı kişiye rüyasında 'dayı' diye kodladığı Fetullah Gülen'i gördüğünü ve elini öptüğünü onun da kendisini alnından öptüğünü söylüyor.

YAZARKEN HEYECANLANIYORUM

M. Yüzgeç: Şeytan evham veriyor... O şartlarda da her şey karanlık gözükür.

X kişi: Düşünsene ahir zamanın en büyük fitnesi zamanında Allah sana doğruların safında görev veriyor. Bu şeref yetmez mi?

M. Yüzgeç: Geçen dayımı gördüm rüyamda. Ayrılırken elini öpmek istedim... Önce estağfurullah diyip öptürmek istemedi. Ben ısrar ettim... 'Hocam belki sizi bir daha göremem' dedim. Verdi elini... Bu arada kendisi de beni kucaklayıp başımdan öptü. Sonra ağlayarak ayrılırken 'Hocam hakkınızı helal edin' dedim. 'Size olan bütün hakkımı helal ediyorum' dedi. Bir ay oldu hâlâ sana yazarken heyecanlanıyorum.

X. kişi: İnşallah

M. Yüzgeç: Tamam abi. Arasıra yaz abi özlüyorum./Milliyet

Etiketler; #mehmet yüzgeç #fetullah gülen mesajı #dayı #rüya #fetö
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