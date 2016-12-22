Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit sayısı 16'ya yükseldi

Meclis Genel Kurulu’nda Fırat Kalkanı operasyonu ile ilgili bilgi veren Milli Savunma Bakanı Fikri IŞIK, El Bab operasyonunda şehit sayısının 16’ya yükseldiğini açıkladı. Işık, "Şehit sayısı 16'ya yükseldi" dedi.



Işık'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:



Bugüne kadar Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ terör örgütünden 1005 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca DEAŞ’a ait 4 tank, 29 havan, 41’i silahlı 97 araç, 621 bina ve 61 savunma mevzii, 28 komuta merkezi, 17 cephanelik imha edilmiş, 11 bombalı araç tesirsiz hale getirilmiştir. PKK/PYD/YPG teröristlerinin 299’u etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyonlar sırasında PKK/PYD/YPG’ye ait 14 bina, 4 savunma mevzii, 5 araç ve 1 Drone da imha edilmiştir.



Bu arada, FETÖ de boş durmamakta, Ankara’daki Rus Büyükelçisine hain bir suikast düzenleyerek, Rusya ile büyük çabalarla yeniden onarılan ilişkilerimizi ve Halep’teki sivillerin tahliye edilmesini de sağlayan işbirliğimizi bozmanın hesaplarını yapmaktadır. Türkiye, bu oyunların hiç birisine gelmeyecek ve teröre asla teslim olmayacaktır.