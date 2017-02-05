Fırat Kalkanı Harekatında 166'ncı gün: IŞİD'e ait 259 hedef ateş altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 166'ncı gününde, terör örgütü IŞİD'e ait 259 hedef ateş altına alındı.Kaynak: AA
Gün içindeki çatışmalar ve harekatlarda 33 terörist etkisiz hale getirildi.
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