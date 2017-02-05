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Fırat Kalkanı Harekatında 166'ncı gün: IŞİD'e ait 259 hedef ateş altına alındı

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 166'ncı gününde, terör örgütü IŞİD'e ait 259 hedef ateş altına alındı. Gün içindeki çatışmalar ve harekatlarda 33 terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatında 166'ncı gün: IŞİD'e ait 259 hedef ateş altına alındı
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 166'ncı gününde, terör örgütü IŞİD'e ait 259 hedef ateş altına alındı.

Gün içindeki çatışmalar ve harekatlarda 33 terörist etkisiz hale getirildi.

 

Kaynak: AA
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