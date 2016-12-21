Fırat Kalkanı harekatında askere saldırı: Şehit ve yaralılar var

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen harekat kapsamında El Bab'da devam eden çatışmalarda şehit olan asker sayısı 4'e yükselirken, yaralı asker sayısı 15 oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan asker sayısı 4'e yükselirken, yaralı asker sayısı 15 oldu.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor.



Harekat kapsamında El Bab ve civarında devam eden çatışmalarda ÖSO'ya destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarından şehit olan asker sayısı 4'e yükseldi, yaralı asker sayısı 15 oldu. Yaralıların sevk edildikleri hastanelerde tedavilerine başlandı.



ASKERİ KAYNAKLAR, O İDDİAYI YALANLADI



Öte yandan askeri kaynaklar, "DEAŞ üyesi teröristlerin TSK'nın bölgedeki sahra hastanesine yönelik saldırı düzenlendiği" iddialarını yalanladı. Yetkililer, Türk Silahlı Kuvvetlerinin El Bab'da sahra hastanesinin bulunmadığını açıkladı.



YOĞUN ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR



El Bab'daki çatışmalar merkezdeki teröristlerin barınma ve silah ve cephane deposu haline getirdiği şehir hastanesi civarında sürüyor. Söz konusu hastanenin bulunduğu bölge IŞİD tarafından yoğun korunan ve El Bab'a hakim bir tepenin yamacında yer alırken, yoğun çatışmalar devam ediyor.



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