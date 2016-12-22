Fırat Kalkanı harekatında öldürülen terörist sayısı 160'a yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'a düzenlenen hava harekatında terör örgütü IŞİD'e ait 90 hedef imha edildi, 67 terörist etkisiz hale getirildi. Gün içindeki çatışmalarda öldürülen toplam terörist sayısı 160 oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'a düzenlenen hava harekatında terör örgütü IŞİD'e ait 90 hedef imha edildi, 67 terörist etkisiz hale getirildi. Gün içindeki çatışmalarda öldürülen toplam terörist sayısı 160 oldu.



TSK tarafından dün akşam saatlerinden bugün saat 15.00'e kadar meydana gelen gelişmelere dair yapılan bilgilendirme şu şekilde:



Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, kuşatılmış olan Bab meskûn mahallini, DAEŞ terör örgütü mensubu teröristlerden temizlemek ve kontrol altına almak maksadıyla, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğinde ileri harekâta devam edilmektedir.



Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda; 93 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.



İki kahraman silah arkadaşımız ve beş Muhalif şehit olmuş, 38 Muhalif ise yaralanmıştır. Bir bombalı araç imha edilmiştir.



Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 228 DEAŞ terör örgütü hedefi (barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları) ateş destek vasıtaları ile baskı altına alınmıştır.



Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 90 hedef (70 Barınma yeri, 2 Cephanelik, 10 DEAŞ mevzii, 8 silah monteli araç) imha edilmiş, 67 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.



(Toplam 160 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirildi)



Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.



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