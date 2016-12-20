Fırat Kalkanı Harekâtı 119'uncu gününde

Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 119'ncu gününde, terör örgütü IŞİD'e ait hedeflere bomba yağdırıldı. Türk savaş uçakları, El Bab çevresinde tespit edilen 16 IŞİD hedefini yerle bir etti. Terör örgütüne ait silah monte edilmiş pikap tipi bir araç da, silahlı İHA ile imha edildi.

Fırat Kalkanı'nın 119'uncu gününde, El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekâta devam ediliyor.



Operasyonlar kapsamında topçu birlikleri karadan, savaş uçakları ise havadan yoğun ateş desteği sağlıyor.



Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen terör örgütü IŞİD'e ait barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları, ateş altına alındı.



Türk Savaş uçakları da El Bab bölgesinde tespit edilen toplam 16 hedefi imha etti. Vurulan yerler arasında karargâh binası, barınma maksatlı kullanılan binalar ve mühimmat deposu olduğu açıklandı.



El Bab bölgesinde bulunan IŞİD'e ait ağır silah monte edilmiş pikap tipi bir araç da, silahlı İHA ile imha edildi.



Suriye'nin Kuzeyinde terörden temizlenen bölgelerde tuzaklanmış 53 adet EYP'de kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.



Mehmetçiğin, sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı harekât devam ediyor.







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