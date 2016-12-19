Fırat Kalkanı'nda 1 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El-Bab operasyonunda 1 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı. TSK, saldırıyı IŞİD'in düzenlediğini açıkladı.

Fırat Kalkanı Harekatının 118’inci gününde El Bab operasyonunu yürüten Türk askerlerine saldırı yapıldı.



Yaralanan 10 asker saldırı bölgesinden tahliye edilerek, Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi.



Yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesi’ne getirilirken, durum ağır olan 2 asker helikopter ile Gaziantep'e gönderildi.



Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen askerlerden birinin şehit olduğu belirlenirken, diğeri askerin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



TSK'DAN AÇIKLAMA



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, "DEAŞ terör örgütünün El Bab bölgesinde bombalı araç saldırısı sonucu kahraman 1 personelimiz şehit olmuştur." denildi.



TSK'nın açıklaması şu şekilde:



Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 11 DEAŞ TÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş, dört Muhalif yaralanmıştır. DEAŞ terör örgütünün El Bab meskûn mahallinde gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısı sonucu ÖSO unsurlarına destek sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu kahraman bir personelimiz maalesef şehit olmuştur. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, TSK personelimize ve Yüce Milletimize baş sağlığı ve sabır diliyoruz...



Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 156 DEAŞ TÖ hedefi ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak baskı altında tutulmuş/imha edilmiş/etkisiz hale getirilmiştir. (*)



Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 52 hedef (barınma yeri, silah depoları, karargâh binaları) imha edilmiştir.



AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmektedir.



Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.



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