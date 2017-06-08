İzmir'de Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun Edebiyat Fakültesi yanında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi. Savcı, sanığın müebbet ve 69 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

İzmir'de Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun Edebiyat Fakültesi yanında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi. Mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Nurullah S.'nin "Kasten adam öldürmek, örgüt adına suç işlemek, örgüt üyeliği ve yaralama" suçlarından müebbet ve 69 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Duruşma ertelendi.



Ege Üniversitesi'nde, 2015 yılının Şubat ayında ülkücü öğrenciler ile savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' diye söz edilen diğer öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Sosyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Nurullah S., tutuklandı. 1'i tutuklu 31'si tutuksuz toplam 32 sanık hakkında dava açıldı.



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