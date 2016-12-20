Futbol dünyası terör saldırılarına sessiz kalmadı

Bombalar ve kurşunlar Türk Milletinin teröre karşı azmini daha da artırdı. Şehitler Tepesi adeta terörle mücadelenin sembol yerleri oldu. Spor camiası da şehit ve gaziler için bir oldu. Futbol Kulüpleri'nin yöneticileri ile birlikte şehitler tepesine giden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Tüm kulüplerin ortak noktası ay-yıldızlı bayrağımız" dedi.

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İstanbul'daki bombalı saldırıdan bugüne Türk Milleti elinde bayrak akın akın Beşiktaş'a gitti, Şehitler Tepesini bir an olsun boş bırakmadı.



Futbol dünyası da son art arda yaşanan terör saldırılarına sessiz kalmadı.



Gençlik ve Spor Bakanı ,Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig kulüplerinin başkanları Şehitler Tepesi'ne yürüdü.



Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden farklı renkler bu kez Türk bayrağının altında bileşip şehitler için ter dökecek.



Türkiye'ye gelen Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili de, Şehitler Tepesi'ni ziyaret ederek, terör saldırısında şehit olanları andı.



Bölücü terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda yaralanan Burdurlu polis memuru Ömer Yiğit, o kara geceyi anlattı.



İstanbul Beylikdüzü'nde bir araya gelen binlerce vatandaş Beşiktaş ve Kayseri'deki terör saldırılarına sessiz yürüyüş ile tepki gösterdi.



Kayseri'deki terör saldırısının yaşandığı Şehit Komandolar Durağı da bir an olsun boş kalmıyor.



Saldırıdan yaralı kurtulan komandolar, karanfil ve ay-yyıldızlı bayraklarla donatılmış durağa şehit silah aradaşları için çiçekler göndererek notlar bıraktı.



Adana’da siyasi partiler ve Sivil Toplum Kuruluşları binlerce yurttaşın katılımı ile “Teröre Hayır Kardeşliği Evet" yürüyüşü düzenledi.







ulusalkanal.com.tr