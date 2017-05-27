Son dakika... Galatasaray Adası yıkılıyor!
Son dakika... Galatasaray Adası yıkılıyor!
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Sabaha karşı ürküten sarsıntılar...
Sabaha karşı ürküten sarsıntılar...
YAŞ Yönetmeliği Resmi Gazete'de
YAŞ Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Galatasaray stadının adı değişiyor! Türk Telekom'dan açıklama

Pazartesi gününden itibaren Türk Telekom Arena’nın adı artık Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu olacak. Türk Telekom CEO'su Paul Doany, Galatasaray'ın 'stat ismini Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu yapıyoruz' açıklaması için "Galatasaray ile fikirbirliğimiz var, çalışmalara başladık" dedi.

Galatasaray stadının adı değişiyor! Türk Telekom'dan açıklama

Galatasaray Kulübü eski başkanı Ali Tanrıyar’ın vefatı nedeniyle saat 14:00’de düzenlenen törenin ardından Galatasaray Yönetim Kurulu, Başkan Dursun Özbek’in isteği üzerine özel gündem maddesi ile toplandı.

Ve bu zirve sonrasında Türk Telekom Arena’nın isminin değişme kararı alındı.

Stattan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Alper Narman, bu kararı Hürriyet’ten Ali Naci Küçük'e açıklayarak "Bugün yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısı neticesinde Pazartesi gününden itibaren stadyumumuzun adı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Statlardan Arena ismi kalkacak" talimatının ardından stadının ilk ismini değiştiren kulüp Galatasaray oldu.

TÜRK TELEKOM CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

Türk Telekom CEO'su Paul Doany Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

"Cumhurbaşkanımızın "Arena" isminin değişmesi konusunda çağrısını destekliyoruz. Türk Telekom Arena'nın isminin Türk Telekom Stadyumu olarak değişmesi için Galatasaray ile fikirbirliğimiz var, çalışmalara başladık."

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Dursun Özbek #Galatasaray #Ali Tanrıyar #ali sami yen #türk telekom arena
banner863
Önceki Haber
Meslekten ihraç edilen 162 hakim-savcıya FETÖ davası
Sonraki Haber
Prof. Dr. Özdemir: İmsak saatinde tereddüde meydan yok
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.