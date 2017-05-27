Pazartesi gününden itibaren Türk Telekom Arena’nın adı artık Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu olacak. Türk Telekom CEO'su Paul Doany, Galatasaray'ın 'stat ismini Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu yapıyoruz' açıklaması için "Galatasaray ile fikirbirliğimiz var, çalışmalara başladık" dedi.

Galatasaray Kulübü eski başkanı Ali Tanrıyar’ın vefatı nedeniyle saat 14:00’de düzenlenen törenin ardından Galatasaray Yönetim Kurulu, Başkan Dursun Özbek’in isteği üzerine özel gündem maddesi ile toplandı.



Ve bu zirve sonrasında Türk Telekom Arena’nın isminin değişme kararı alındı.



Stattan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Alper Narman, bu kararı Hürriyet’ten Ali Naci Küçük'e açıklayarak "Bugün yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısı neticesinde Pazartesi gününden itibaren stadyumumuzun adı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu olacak" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Statlardan Arena ismi kalkacak" talimatının ardından stadının ilk ismini değiştiren kulüp Galatasaray oldu.



TÜRK TELEKOM CEO'SUNDAN AÇIKLAMA



Türk Telekom CEO'su Paul Doany Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Cumhurbaşkanımızın "Arena" isminin değişmesi konusunda çağrısını destekliyoruz. Türk Telekom Arena'nın isminin Türk Telekom Stadyumu olarak değişmesi için Galatasaray ile fikirbirliğimiz var, çalışmalara başladık."



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