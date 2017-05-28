Şampiyon Beşiktaş
Şampiyon Beşiktaş
Müezzinoğlu’na ilk tepki Vatan Partisi'nden
Müezzinoğlu’na ilk tepki Vatan Partisi'nden
Resmen açıkladı: Görevi bırakıyorum
Resmen açıkladı: Görevi bırakıyorum
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

GATA'dan acı haber geldi: Tankçı Uzman Çavuş Oğuzhan Yılmaz şehit oldu

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında yaralanan Osmaniyeli Tankçı Uzman Çavuş 30 yaşındaki Oğuzhan Yılmaz, Ankara'da tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

GATA'dan acı haber geldi: Tankçı Uzman Çavuş Oğuzhan Yılmaz şehit oldu

Şırnak'ın 15 gün önce içinde bulunduğu zırhlı araca PKK'lı teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda yaralanan evli 1 çocuk babası Oğuzhan Yılmaz, tedavi için Gülhane eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavisi burada devam eden Oğuzhan Yılmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün şehit oldu.

Özlem Yılmaz'la evli olan ve 3 yaşında Eslem adında bir kızları bulunan Oğuzhan Yılmaz'ın şehitlik haberi üzerine Osmaniye'de babası Celal Yılmaz'ın evinin bulunduğu merkeze bağlı Sakızgediği Mahallesi girişine Türk bayrağı asıldı.

Kardeşi Metehan Yılmaz da uzman çavuş olan şehidin cenazesi, yarın Osmaniye'de toprağa verilecek.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #eğitim #ankara #haber #bugün #pkk #GATA #şırnak #osmaniye #şehit
banner863
Önceki Haber
Terör mağdurlarına tazminat
Sonraki Haber
"Transfer gündeminde birçok isim var"
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.