Gaziantep haberleri - Hamedi Çağan'ın kimliğinde doğum yeri hanesinde 'yok' yazıyor

Şanlıurfa'nın Akçale ilçesinde doğan Hamedi Çağan'ın nüfus cüzdanındaki doğum yeri hanesinde "YOK" yazıyor. Resmi kurumlarda işlem yaparken zorluk çektiğinin söyleyen Çağan, yetkililerden yardım bekliyor.

66 yaşındaki Hamedi Çağan'ın nüfus cüzdanındaki doğum yeri hanesinde "yok" yazıyor.



"Ben 1984 yılında Oğuzeli'nde yaşamaya başladım. O zaman kimlik çıkarmak için gittiğim Nüfus Müdürlüğü'nde bir tartışma yaşadık ve benim doğum yerime yok yazıldı."



Çağan 1951 yılında Şanlıurfa'nın dünyaya geldi, doğum yerine de Akçakale yazıldı. 1984 yılında Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine yerleşen Hamedi Çağan için yeni bir dönem başladı.



"3 yıldır kime başvurduysam bu durumu düzeltmediler. Karakollarda, hastanelerde hep zorluklar yaşadım. Kimse benim işimi yapmadı."



Hamedi Çağan Kimlik kartını değiştirmek için Oğuzeli ilçe Nüfüs müdürlüğüne başvurdu. Çağan, müdür ile bir tartışma yaşadı ve nüfus cüzdanında Akçakale yazan doğum yeri hanesine "yok" yazıldı.



Çağan, her yıl birkaç defa nüfus müdürlüğüne başvurmasına rağmen "yok" ibaresi değiştirilmediğini ve resmi kurumlarda sorun yaşadığını ifade etti.



"Şimdi hastayım. Ellerimin üzerinde cilt sorunum var, gözlerim bozuk, göğüs hastasıyım. Hastanelere gittiğim zaman kimisi nüfus cüzdanım yüzünden beni geri gönderiyor. Kimisi ise yardımcı oluyor. Bu durum yüzünden çekmediğim kalmadı. Tedavi olamıyorum testlerimi yaptıramıyorum."



ulusalkanal.com.tr