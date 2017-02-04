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Gaziantep haberleri - Komando Mesut Yaşar ebediyete uğurlandı

Kayseri'de patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Komando Onbaşı Mesut Yaşar için Gaziantep'te tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı Yeşilkent Mezarlığında toprağa verildi.

Gaziantep haberleri - Komando Mesut Yaşar ebediyete uğurlandı

Kayseri'de 17 Aralık'ta düzenlenen terör saldırısında yaralanan Komando Onbaşı Mesut Yaşar uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Onbaşı Yaşar dün hastanede şehit oldu.

Kahraman mehmetçik memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Yaşar için Yeşilkent'teki Kaplanlar Caminde tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının üzerine "Türkiye" yazılı kırmızı bir bandana konuldu.

Şehit Yaşar'ın naaşı kılınan canaze namazının ardından Yeşilkent mezarlığına toprağa verildi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #kayseri #terör saldırısı #gaziantep #komando #mesut yaşar
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