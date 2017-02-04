Gaziantep haberleri - Komando Mesut Yaşar ebediyete uğurlandı

Kayseri'de patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Komando Onbaşı Mesut Yaşar için Gaziantep'te tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı Yeşilkent Mezarlığında toprağa verildi.

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