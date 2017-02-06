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Gaziantep haberleri - Otomobilin LPG tankı patladı: 3 ölü

Gaziantep'te Karasu Çayı üzerindeki köprü girişinde devrilen otomobilde içerisinde LPG bulunan tank patladı. Araban'daki patlama sonucu araçta yangın çıktı. Korkunç olayda araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep haberleri - Otomobilin LPG tankı patladı: 3 ölü

Gaziantep'te Karasu Çayı üzerindeki köprü girişinde devrilen otomobilde içerisinde LPG bulunan tank patladı. Araban'daki patlama sonucu araçta yangın çıktı. Korkunç olayda araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Araban ilçesinde devrildikten sonra yangın çıkan otomobilde bulunan 3 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 02 KR 684 plakalı otomobil, Gaziantep-Adıyaman karayolunda Karasu Çayı üzerindeki köprü girişinde devrildi. 

Kazanın ardından otomobilin LPG tankının patlaması sonucu yangın çıkan araçta bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişi hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine gelen Araban İlçe Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta yanmış halde buldukları 3 kişinin cesedini otomobili parçalayarak çıkarabildi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin ilk incelemesinin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #gaziantep #Araban #LPG #tank
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