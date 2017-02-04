Gaziantep haberleri - Şahinbey'de polise silahlı saldırı

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli araçtan polise uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası teröristlerin kaçmak için kullandığı aracın plakasının sahte olduğu tespit edildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı saldırıda kullanılan mermilerin de zırh delici özelliğe sahip olduğu tespit edildi.

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Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli araçtan polise uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası teröristlerin kaçmak için kullandığı aracın plakasının sahte olduğu tespit edildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı saldırıda kullanılan mermilerin de zırh delici özelliğe sahip olduğu tespit edildi.



Gaziantep'te polisin "dur" ikazına uymayan zanlı, otomobilinden polis aracına uzun namlulu silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.







Merkez Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine Mehmet Ali Ş'nin kullandığı 34 UZ 0891 plakalı otomobili durdurmak istedi.







Polisin "dur" ikazına uymayan zanlı, uzun namlulu silahla polise ateş ettikten sonra otomobiliyle kaçtı.







Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, ekiplerin araştırması sonucu zanlının kullandığı araç plakasının sahte olduğunu, mermilerin ise zırh delici özelliği bulunduğu belirlendi.







Polis, aynı mahallede yaşadığı tespit edilen zanlının evine operasyon düzenledi.







Özel harekat ekipleri ve zırhlı araç desteğiyle mahalleyi çevreleyen ekipler, kapısını koçbaşıyla kırdıkları zanlının evinde arama yaptı.







Evde bulunan 2'si kadın 3 kişiyi gözaltına alan ekiplerin zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.





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