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Gaziantep'te çok sayıda hava aracının uçuşu yasaklandı

Gaziantep'te uçak ve helikopter dışındaki tüm hava araçlarının uçuşu yasaklandı.

Gaziantep'te çok sayıda hava aracının uçuşu yasaklandı

Gaziantep'te uçak ve helikopter dışındaki tüm hava araçlarının uçuşu yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, muhtemel terör saldırısını engellemek amacıyla bir dizi kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütleri tarafından hava araçlarıyla sansasyonel nitelikte düzenlenebilecek muhtemel saldırıların engellenmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla, ilimiz genelinde ticari hava işletmeciliği ve genel havacılık faaliyetleri kapsamında yürütülen, helikopter ve uçak uçuşları dışında kalan insanlı/insansız, motorlu/motorsuz (drone, yamaç paraşütü, planör, paramotor vb.) her türlü sivil hava araçlarının uçuşları yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler; #gaziantep #drone
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