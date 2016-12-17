Gaziantep'te FETÖ/PYD operasyonu

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Farklı meslek gruplarında çalıştığı bildirilen 8 şüpheliden 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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