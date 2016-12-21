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Gaziantep'te tüm uçuşlar iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi.

Gaziantep'te tüm uçuşlar iptal edildi

Sabah erken saatlerde itibaren başlayan kar yağışı ve sis nedeniyle Gaziantep Havalimanı'ndaki tüm uçuşların iptal edildiği öğrenildi.

Gaziantep Havalimanı yetkilileri zeminde 10 santimetre kalınlığında 'kuru' olarak tabir edilen kar bulunduğunu belirterek, sis nedeniyle de görüş mesafesinin düşük olduğunu belirtti.

Yetkililer, halen şiddetli bir şekilde devam eden kar yağışının öğleden sonra da sürecek olması nedeniyle uçuşların gün boyu iptal olacağını ifade etti.


Kaynak: İHA
Etiketler; #gaziantep
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