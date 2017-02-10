Gaziantep Valisi Yerlikaya, yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti

Gaziantep Valisi Yerlikaya, El Bab bölgesinde yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde yaralanan askerleri, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.



Yerlikaya, beraberindeki bazı yetkililerle Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine gitti.



GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Murat Taner Gülşen tarafından karşılanan Yerlikaya, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldığı askerlerle tek tek görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.



Yerlikaya, tedavisi süren askerlere, "Sizler bu vatan için savaşırken cephede yaralanıp, her insanın erişmek istediği gazilik unvanına kavuştunuz. Ne mutlu sizlere." dedi.