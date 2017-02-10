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Gediz'de kamyonetle minibüs çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı - Kütahya haberleri

Kütahya'da kamyonetle minibüs çarpıştı. Gediz ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Gediz'de kamyonetle minibüs çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı - Kütahya haberleri

Kütahya'da kamyonetle minibüs çarpıştı. Gediz ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30'da, Gediz'in Dayınlar Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Kütahya'dan Gediz'e gelen H.İ.F. yönetimindeki 43 LS 222 plakalı kamyonet, ilçe girişindeki Dayınlar Mahallesi ışıklı kavşağından çevreyoluna çıkarak geçmeye çalışan A.İ.D. yönetimindeki 43 LF 104 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü A.İ.D. ve yanında bulunan Ü.D., A.D. ve E.D. ile kamyonet sürücüsü H.İ.F. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ü.D. isimli kadın, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ü.D., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Kütahya #Gediz #kaza
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