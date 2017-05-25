Saadet Partisi (SP) Gençlik Kolları Genç Saadet’in Genel Başkanı Salih Akyüz ve heyeti, Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş’i ziyaret etti.

Saadet Partisi (SP) Gençlik Kolları Genç Saadet’in Genel Başkanı Salih Akyüz ve heyeti, Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş’i ziyaret etti.



Vatan Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Türkiye’nin içinde bulunduğu durum ve partilerin çözüm önerilerinden gençliğin sorunlarına, uluslararası siyasetten kültür ve sanat yaşamına kadar bir çok konu görüşüldü.



Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede Türkiye'nin sorunlarının çözümü için siyasi dinamiklerin fikir alışverişlerini hoşgörüyle ve samimiyetle sürdürmesi gerektiğini ifade eden SP Gençlik Kolları Genel Başkanı Salih Akyüz, "Vatan Partisi Öncü Gençlik'le diyalog halinde olmaktan memnunuz." dedi.



Gençliğin emperyalizmin ve siyonizmin kültürel saldırılarına ve kirli oyunlarına karşı uyanık olması gerektiğini söyleyen Akyüz, Saadet Partisi'nin referandum sırasındaki ve sonrasındaki kutuplaştırmanın hiç bir şekilde tarafı olmadığını ve olmayacağını belirtti.



Vatan Partisi'nin Türkiye'nin öncelikli meselesini iç ve dış tehditlere karşı bütünlüğü ve birliği korumak olarak gördüğünü belirten Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş, "Yaklaşık iki yıldır maruz kaldığımız terör eylemleriyle, darbe girişimleriyle, güneydoğu sınırımızdaki ajan faaliyetlerle ve ekonomik şantajlarla görünüyor ki Türkiye bir örtülü savaşın içinde. PKK terörüyle, FETÖ'nün kalkışmalarıyla ve Suriye'nin kuzeyindeki hareketliliklerle Türkiye'nin varlığını tehdit eden bu savaşa karşı yurdumuzda ve bölgemizde birlik olmak en önemli görevdir." dedi.



Görüşme Türkiye'nin geleceği için siyasette unutulmaya yüz tutan nezaket kültürünün yaşatılması temennisiyle sona erdi.



ulusalkanal.com.tr