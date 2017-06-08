Gençlik örgütleri iftar sofrasında buluştu. Saadet Partisi Gençlik Kollarının davetiyle Ankara’da düzenlenen programda çok sayıda siyasi parti gençlik kolu ve demokratik gençlik kuruluşu bir araya geldi.

Gençlik örgütleri iftar sofrasında buluştu. Saadet Partisi Gençlik Kollarının davetiyle Ankara’da düzenlenen programda çok sayıda siyasi parti gençlik kolu ve demokratik gençlik kuruluşu bir araya geldi.



Gençlik kurumları arasındaki siyasi diyaloğun gelişmesi amacıyla yapılan iftara Büyük Birlik Partisi (BBP) Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan, Saadet Partisi (SP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Salih Akyüz, Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) AK Gençlik MKYK Üyesi Burak Güngör, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Cem Dikmen, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gençlik Kurulu Yöneticisi Gazi Ömeroğlu ve Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Milli Gençlik Vakfı (MGV) ve Uluslararası Gençlik Forumu’ndan (IYFO) temsilciler katıldı.



İftar yemeğinin son bulmasının ardından ev sahibi olarak davetlileri selamlayan Saadet Partisi Gençlik Kolu Genel Başkanı Salih Akyüz gelenlere teşekkür ederek, “Farklılıklarımızı bir kenara koyarak mübarek Ramazan ayında bir araya geldik. Düşen yapraklara değil, açılmaya yüz tutan çiçeklere bakmak zorundayız. Irkçı Siyonizm ve onun çocuğu kapitalizm savaş kışkırtmalarıyla dünyamızı mahvetmeye kalkıyor. Masum milletlerin kanıyla beslenen bu insanlık düşmanlarına karşı birlik olmalıyız.” dedi.



Akyüz’ün ardından diğer gençlik kurumları yöneticileri de söz alarak selamlama konuşmaları yaptı. Vatan Partisi adına davetlileri selamlayan Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş, Salih Akyüz’e ve Saadet Partisi’ne teşekkür ederek başladığı konuşmasında “Olağanüstü zamanlar olağanüstü tavırları mecburi kılar. Bugün bu masanın etrafında birleşmiş olan bizler Türkiye’nin bütünlüğüne, bölgemizin barış ve huzuruna yönelik emperyalist saldırılara karşı birleşmek noktasında da tereddütsüz olmalıyız.” diyerek sürdürdü.



Programda TGB Genel Başkanı Cem Dikmen ve ADD Gençlik Kurulu Yöneticisi Gazi Ömeroğlu da konuşmalar yaptılar.



Fotoğraftakiler soldan sağa:

Gazi Ömeroğlu, Aykut Diş, Salih Akyüz, Murat Aslan, Burak Güngör, Cem Dikmen



ulusalkanal.com.tr