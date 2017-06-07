Üretim Reform Paketi görüşmeleri haftaya bırakıldı, Katar'da TSK unsurlarının konuşlandırılması ve jandarma eğitimi konusundaki iki anlaşma Genel Kurul’a geldi. Katar krizi yaşanırken, anlaşmaların TBMM Genel Kurulu gündemine hızla gelmesi dikkat çekti. Görüşmeler sürüyor.

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Körfez krizi patlak verdi, hükümet Katar’daki TSK unsurlarıyla ilgili iki anlaşmayı Genel Kurul’da görüşülmesi için öne aldı.



Genel Kurul’da bugün görüşülmesi beklenen Zeytinlik alanlarının imara açılması tartışmasına neden olan Üretim Reform Paketi haftaya bırakıldı. Yerine iki uluslararası anlaşma gündeme getirildi.



TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde alt sıralarda bulunan Katar'la imzalanan iki anlaşmanın Grubu'nun TBMM Danışma Kurulu'na yaptığı öneriyle ele alınıyor.



Gündemin 102. Sırasında bulunan “Türkiye ile Katar arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İşbirliği Protokolü” anlaşması ön sıralara çekildi.



Protokolde, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Katar’da konuşlanması ve jandarma eğitimi konusunda çok sayıda düzenleme yer alıyor.



Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Yemen gibi ülkelerin arasında bulunduğu çok sayıda Körfez ülkesi hafta başında "terörizmi desteklediği" gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmiş ve Katar'a yönelik bazı yaptırımlar açıklamıştı.



Genel Kurul’da şu saatlerde görüşülen protokolün AKP’nin mevcut çoğunluğu ile onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor.



ulusalkanal.com.tr