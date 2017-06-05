FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay ana davası bugün de devam ediyor. Aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 221 kişinin yargılandığı davada, şu sıralar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Özel Kalem Müdürü olan eski Kurmay Albay Osman Kılıç savunma yapıyor.

FETÖ çatı davasının 11’inci duruşması başladı. 221 kişinin yargılandığı davada şu sıralar, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Özel Kalem Müdürü olan eski Kurmay Albay Osman Kılıç savunma yapıyor.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı.



Savunma yapan Kılıç’ın Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış’ın organizasyonunda darbe planı ile ilgili yapılan toplantılara aktif olarak katıldığı, örgüt adına çalışmalar yaptığı belirtiliyor.



Sanık Kılıç’ın olay günü sabah 10’dan itibaren darbe girişimlerinin yaşandığı komutanlıklara sırasıyla gittiği ve buraları denetlediği biliniyor.



Bugünkü duruşmada, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker ile eski Şırnak Çakırsöğut Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan’ın da savunma yapması bekleniyor.



Kırker’in, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul Komutanlığına giderek komutayı ele alıp mevcut tümen komutanı Tümgeneral Erdoğan Akyol’un derdest edilmesi emrini verdiği belirtiliyor. Gürcan’a ise darbe girişimi sırasında Şırnak’taki birlikleri Ankara'ya getirme görevi verildiği ifade ediliyor.



Eski Kurmay Albay Kılıç, Tuğgeneraller Kırker ve Gürcan’ın isimleri, sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri arasında geçiyor.



Duruşmayı bugün AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki Merkez Yürütme Üyeleri de takip edecek. Üyeler, partinin müdahil olduğu, Genelkurmay çatı davasının bugünkü duruşmasını takip etmek için saat 13.30’da Sincan’a gidecek.



İddianamede Cumhurbaşkanı Erdoğan hem mağdur hem de müşteki, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ise “mağdur” olarak yer alıyor.





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