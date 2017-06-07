FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay ana davası devam ediyor. 221 kişinin yargılandığı davada, şu sıralar, eski Piyade Kurmay Albay Osman Kardal dinleniyor. Kardal'ın ismi, darbe girişimi gecesi eski Tuggeneral Mehmet Partigöç imzalı "atama" mesajında Genelkurmay Cari Harekat Daire Başkanı olarak geçiyor.

FETÖ çatı davasının 13’üncü celsesi başladı. 221 kişinin yargılandığı davada şu sıralar, darbe girişimi sırasında eski Piyade Kurmay Albay Osman Kardal dinleniyor.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı.



Kardal'ın ismi, darbe girişimi gecesi eski Tugˆgeneral Mehmet Partigöç imzalı "atama" mesajında Genelkurmay Cari Harekat Daire Başkanı olarak geçiyor.



İddianamede Kardal'ın, darbe gecesi Harekat Merkezi'ne sorumlu olarak girdiği, ayrıca o gece TSK'nın MEDAS sisteminden gönderilen mesajlarda da imzasının olduğu belirtiliyor.



Kardal'ın ardından, eski İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Özkan Aydoğdu'nun savunma yapması bekleniyor.



İddianamede, Aydoğdu'nun genel darbe planının İstanbul organizasyonunu yapan ekibin içinde yer aldığı, bu doğrultuda Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kontrol altında tutulması görevini yerine getiren kişilerin başında olduğu belirtiliyor.



Bugün savunma yapması beklenen eski Kuzey Deniz Saha Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın ismi de sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri arasında geçiyor.





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