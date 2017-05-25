15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının 4'üncü duruşmasında Cumhurbaşkanına suikast timinin başındaki eski Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş'in ifadesi alındı. Sönmezateş, darbeye katıldığını itiraf etti. Sönmezateş Cumhurbaşkanının Marmaris'ten Ankara'ya getirilme emrini darbeci general Semih Terzi'den aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanına suikast timinin başındaki isim eski Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş darbe girişiminde yer aldığını itiraf etti.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davası duruşmasının 4'üncü duruşmasında ifade veren Sönmezateş, kendisine Cumhurbaşkanını Marmaris'ten Akıncı Hava Üssüne getirilme emrini darbeci Semih Terzi'nin verdiğini, emirlere uyduğunu söyledi.



Emir aldığında darbe olacağının söylenmediğini iddia eden Sönmezateş, kalkışmadan 2 gün önce "ihtilal" sözünün kullanılmaya başlandığını belirtti, "Darbeye katıldım, ihtilale katıldım" diye konuştu.



Mahkemede eski Kurmay Albay Fırat Alakuş da ifade verdi. Kendisine terör örgütlerinin olası bir eylemine karşı Genelkurmay Başkanlığı'nın takviye edilmesi emri verildiğini iddia eden Alakuş, emri Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'dan aldığını öne sürdü.



Darbeyle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisinin bulunmadığını öne süren Alakuş, "Ben ve timimin darbeciler tarafından tuzağa düşürüldüğüne inanıyorum" diye konuştu.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Karargahından Akıncı üssüne götürülürken Fırat Alakuş ile karşılaşmıştı. Akar ifadesinde Fırat Alakuş için '"Ürkütücü bir yüz ifadesi var" demişti.



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