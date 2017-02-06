Saat 10.45 itibarıyla...
Saat 10.45 itibarıyla...
Astana'da ateşkes için üçlü mekanizma görüşmeleri başladı
Astana'da ateşkes için üçlü mekanizma görüşmeleri başladı
İçişleri Bakanlığı bilançoyu açıkladı
İçişleri Bakanlığı bilançoyu açıkladı
Meteorolojiden önemli uyarı
Meteorolojiden önemli uyarı

Genelkurmay Başkanı Akar Şanlıurfa'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal ile Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Akar Şanlıurfa'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde incelemelerde bulundu.

Mardin'deki temaslarının ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile Ceylanpınar'a gelen Akar, Muratlı Karakolunda Kaymakam Ahmet Karatepe ve Belediye Başkanı Menderes Atilla ile bir araya geldi.

Akar ve beraberindekiler, daha sonra sınır hattında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Akar, ilçeden ayrıldı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Suriye sınırı #inceleme #hulusi akar #ceylanpınar
banner863
Önceki Haber
Çerkezköy'de esrarengiz koku- Tekirdağ haberleri
Sonraki Haber
Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş açıklama yapıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.