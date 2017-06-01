Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Şırnak incelemelerine dair bilgilendirmede bulundu. Akar, TSK'nın her bir ferdinin vatanımızın ve milletimizin güvenlik ve bütünlüğü için "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla terörle mücadelede büyük kahramanlık ve fedakârlık gösterdiğini, devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin şehit ve gazilerine bir aile samimiyetiyle ve büyük bir onurla sahip çıktığını, başta PKK terör örgütü olmak üzere, tüm terör örgütleriyle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edildiğini aktardı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte bugün Şırnak'ta düzenlenen şehit uğurlama törenine müteakip 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı karargâhını ziyaret etti.



Burada personele hitap eden Orgeneral Hulusi Akar, helikopter kazasında şehit olan askerleri rahmetle andı ve TSK'nın her bir ferdinin vatanımızın ve milletimizin güvenlik ve bütünlüğü için "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla terörle mücadelede büyük kahramanlık ve fedakârlık gösterdiğini, devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin şehit ve gazilerine bir aile samimiyetiyle ve büyük bir onurla sahip çıktığını, başta PKK terör örgütü olmak üzere, tüm terör örgütleriyle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edildiğini, bölge halkımızın zarar görmemesi için her türlü dikkat ve duyarlılığın gösterildiğini ve bu mücadelenin en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.



OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI



Akar ve beraberindeki heyet, Şırnak Şenoba civarındaki kaza-kırım mevkiine giderek incelemelerde bulundu. Akar, daha sonra bölgeden ayrıldı.



ulusalkanal.com.tr



FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ