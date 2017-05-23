Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Marmaris açıklarında yapılan Denizkurdu 2017 Tatbikatının gece atışlarını izledi. Geceyi fırkateynde geçiren Orgeneral Akar "PKK/PYD/YPG'nin yanı sıra FETÖ ve IŞİD terör örgütleriyle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini" söyledi.

Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin sevk ve idare ettiği Denizkurdu 2017 tatbikatı Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk kara suları, uluslararası sular ve hava sahasında devam ediyor.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı en büyük tatbikatı olan ve 2 yılda bir gerçekleştirilen tatbikatına Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi de katıldı.



Gemilerde yeni kullanıma başlanan eğitim üniformasından giyen Orgeneral Akar'ın TCG Kemalreis Fırkateyni'ne çıkmasının ardından gemi ana direğine Genelkurmay Başkanlığı forsu çekildi.



Donanma Komutanı Oramiral Kösele'nin verdiği brifing sonrası olası bir denizaltı saldırısına karşı alarm verilen gemide karartma uygulandı. Deniz Kuvvetlerine ait 2 helikopter ve bir deniz karakol uçağının arama yaptığı harekâta 2 gemi katıldı.



Hedefin tam isabetle vurulduğu gece atışlarını geminin savaş harekât merkezinden takip eden Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar geceyi gemide geçirdi.



Genelkurmay Başkanı atışların başarıyla tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, TSK tarafından icra edilen her türlü harekâtın uluslararası hukuka uygun planlanarak gerçekleştirildiğini belirtti.



"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta Suriye ve Irak olmak üzere gerek yurt içi gerek yurt dışında teröristle mücadele harekâtına aralıksız devam ediyor." diyen Orgeneral Akar "PKK/PYD/YPG'nin yanı sıra FETÖ ve IŞİD terör örgütleriyle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini" vurguladı.



Denizkurdu 2017 tatbikat, 26 Mayıs'ta sona erecek.





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