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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan açıklama

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan açıklama

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarihimizden aldığımız ilham ve milletimizden aldığımız destekle, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Akar, şöyle devam etti:

"İcra edilen operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü, arazide baş edemediği kahraman komandolarımıza karşı haince, kalleşçe yöntemler kullanarak varlığını sürdürebilme telaşına düşmüştür."

Akar, yaşanan sıkıntıların kısa sürede atlatılacağının altını çizerek, "Bu gazi ve kahraman millet aydınlık gelecekte, kendinden ve yarınlarından emin olarak yaşamaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Genelkurmay Başkanı Akar #terör saldırıları
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