Genelkurmay Başkanı sınırda

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis ve Gaziantep Bölgelerinde denetlemelerde bulundu. Akar'a Kara Kuvvetleri Komutanı da eşlik etti.
Akar, öğleden önce Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında yaralanan ve Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilen mehmetçikleri ziyaret etti.
Askerlerle görüşen Akar, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Akar, bölgede bulunan Harekât Merkezine gitti, Fırat Kalkanı Harekâtı ve Terörle Mücadele kapsamında bilgi aldı.
ulusalkanal.com.tr
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