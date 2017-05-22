Darbe girişiminin beyin takımı olan Yurtta Sulh Konseyi hakim karşısına çıktı. Aralarında 38 kişilik konsey üyelerinin de olduğu 221 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklar duruşma salonuna cezaevi kampüsünde toplanan vatandaşların önünden yürütülerek götürüldü. Bu sırada bir vatandaş eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün önüne urgan attı.

15 Temmuz darbe girişiminde Fetullah Gülen’in 1 numaralı sanık olduğu "FETÖ Genelkurmay çatı davası" başladı. 38 kişilik Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de olduğu 221 kişi hakim karşısına çıktı.



YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ: KEŞKİN NİŞANCILAR, TOMALAR, UÇAKSAVAR...



Duruşma öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cezaevine çıkan yollarda güvenlik noktaları oluşturuldu. Duruşma salonu çevresine jandarma ekipleri konuşlandırıldı. Binanın çatısına keskin nişancılar yerleştirildi. Girişe polis ve jandarmaya ait TOMA’lar konuşlanarak önlem alındı. Duruşmanın yapılacağı adliye binası üzerine uçaksavar yerleştirildi. Bu sırada bir drone da havadan görüntü kaydetti.



Akın Öztürk, Mehmet Partigöç, Mehmet Dişli, Gökhan Şahin Sönmezateş ve İlhan Talu'nun aralarında bulunduğu sanıklar, yargılamanın yapıldığı Sincan Ceza ve İnfaz Kurumunda oluşturulan Adliye Binası'na yürütülerek götürüldü. Yürüyüş planlaması kapsamında "Yurtta Sulh Konseyi" kadrosu eski YAŞ üyesi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ilk sırada yer aldı. Bu sırada bir vatandaş Akın Öztürk'ün önüne urgan attı.



Sanıkların salona getirilmesi esnasında gazetecilerin görüntü alması için özel bir düzenleme yapıldı. Basın mensuplarının görüntü alabilmesi için sanıklar önlerinden geçirildi.



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Cezaevi önünde Türk bayraklarıyla toplanan çok sayıda vatandaş darbecileri protesto etti. Vatandaşlar "idam isteriz" sloganları attı.



AKIN ÖZTÜRK'ÜN İLK İFADESİ



Duruşmada sanık kürsüsüne önce Akın Öztürk çıktı. Öztürk, kimlik tespiti sırasında "Adresimi bilmiyorum. Tutukluyum" dedi. Öztürk, bugüne kadar ettiği askerlik yemini doğrultusunda görevini icra ettiğini savundu. Hainlik suçlamasıyla yargılanmanın kendisine verilecek en büyük ceza olduğunu söyleyen Öztürk, “Yüce milletim, beni yetiştiren komutanlarım ve silah arkadaşlarım iyi bilsin ki bu hain darbe girişimine hiçbir katkım, hatta haberim bile yoktur" dedi.



SALONDA GERGİNLİK ÇIKTI: MÜŞTEKİ YAKINLARI SANIKLARA BAĞIRDI



O sırada, 15 Temmuz’da şehit olan Mucip Arıkan’ın annesi Saliha Arıkan, "Oğlumun katillerini öldürün. Yavrumu bana verin" diyerek salonda bağırdı. Arıkan’ın sanıklara yönelik bağırmayı sürdürmesi üzerine Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, duruşmaya engel olduğu gerekçesiyle şehit yakınının salondan çıkartılmasını istedi. Baygınlık geçiren Saliha Arıkan salondan çıkartıldı.



Müşteki yakınlarından bazıları da sanıklara yönelik sinkaflı sözler sarf etti. Mahkeme Başkanı Dik, müşteki yakınlarının dışarı çıkartılmasını istedi. Bu sırada, sanık avukatlarından biri de "Salondan çıkartılsın" deyince müşteki yakınlarının tamamı buna tepki gösterdi.



Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili hazırlanan Genelkurmay çatı iddianamesinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ’Mağdur-müşteki’, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ise ’Mağdur’ olarak yer alıyor.



ulusalkanal.com.tr











