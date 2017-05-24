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Genelkurmay çatı davasında üçüncü duruşma başladı

Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı Genelkurmay çatı davasında üçüncü duruşması başladı. Sincan Adliyesi'nde görülen davada bugün FETÖ‘nün ’Kara Kuvvetleri Komutanlığı imamı’ olduğu iddia edilen eski Kurmay Albay Bilal Akyüz dinleniyor.

Genelkurmay çatı davasında üçüncü duruşma başladı

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Genelkurmay Karargâhı’nda yaşanan eylemlere ilişkin davanın üçüncü duruşması başladı.

Aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı davada bugün FETÖ‘nün ’Kara Kuvvetleri Komutanlığı imamı’ olduğu iddia edilen eski Kurmay Albay Bilal Akyüz’ün savunması alınıyor.

İddianamede Akyüz'ün, Kara Kuvvetleri'nde görevli birliklerden sorumlu asker olarak darbecilerle birlikte hareket ettiği suçlaması yer alıyor.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, yeni getirilen sanıklardan Ali Feyyaz'a da iddianamenin özetini okudu.

Duruşmanın yapıldığı binanın çevresinde güvenlik önlemi için Ankara Jandarma Komando Tabur Komutanlığı komandoları, infaz koruma memurları, bomba arama köpekleri ile TOMA ve zırhlı araçlar görevlendirildi. Cezaevinin çatısında da keskin nişancılar hazır bekletildi.

Duruşmada dün, sanıklardan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri Albay Ali Yazıcı ile eski Genelkurmay Başkanlığı General-Amiral Şube Müdürü Albay Cemil Turhan savunma yapmıştı.

İlk celsede ise eski YAŞ üyesi Akın Öztürk ile eski Kurmay Albay Ahmet Özçetin ifade vermişti.
 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #fetö #genelkurmay #dava #Genelkurmay çatı davası
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