FETÖ'nün 15 Temmuz darbe kalkışması sırasında Genelkurmay Karargâhında yaşananlarla ilgili 26'sı general 221 sanık hakkında açılan davanın görülmesine yarın Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak. Davada sanık kürsüsüne çıkacak ilk isim eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk olacak.

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşananlarla ilgili açılan Genelkurmay çatı davasının görülmesine yarın Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.



26'sı general 221 sanığın yargılanacağı davada 38 Yurtta Sulh Konseyi üyesi elleri kelepçeli olarak mahkemenin karşısına çıkacak.



Hakim Oğuz Dik başkanlığındaki mahkemenin, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki mahkeme salonunda görülecek duruşma 16 Haziran'a kadar devam edecek.



Bir numaralı sanığı Fethullah Gülen olan davada sanık kürsüsüne çıkacak ilk isim eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk olacak. Eski Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın eski emir subayı Levent Türkkan, Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü görevlisi Muhammet Uslu da sanıklar arasında yer alıyor.



Davada 200 tutuklu, 9 tutuksuz sanık bulunuyor. 12 sanık ise hala firari durumda. Asker sanıklardan biri orgeneral, üçü korgeneral, dördü tümgeneral, 16'sı tuğgeneral, üçü tuğamiral, 26'sı albay, 27'si yarbay, 37'si binbaşı, 21'i yüzbaşı, diğerleri ise daha alt rütbelerden. Davada öğretmen, memur ve esnafın da aralarında bulunduğu 12 sivil sanık da yargılanacak.







İddianamede Cumhurbaşkanı Erdoğan "mağdur-müşteki", Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrul Gazi Özkürkçü ve çok sayıda üst rütbeli komutan da mağdur olarak yer alıyor.



Duruşma için Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Dava boyunca jandarma komando ve cezaevi personelinden oluşacak bin 500 kişilik güvenlik ekibi görev yapacak.



Sincan Cezaevi Kampüsü için alınan "uçuşa yasak alan" uygulamasına devam edilecek. Olası bir hava saldırısına karşı Eskişehir'den kontrol edilen hava savunma sistemleri aktif olacak.



Çatılarda konuşlandırılan uçaksavarların yanı sıra onlarca keskin nişancı da duruşma salonunu gören yüksek yerlerde görev alacak.



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