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Genelkurmay'da El Bab zirvesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'ın terörden arındırılmasına ilişkin yürütülen operasyonda gelinen son durumu kuvvet komutanlarıyla istişare etti.

Genelkurmay'da El Bab zirvesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile dün sabaha karşı El Bab operasyonu için Genelkurmay Başkanı Komuta Harekat Merkezinde bir araya geldi.



Suriye'de Fırat Kalkanı harekatı devam ederken, El Bab kentinde IŞİD unsurlarının saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 15 asker yaralandı.



Çıkan çatışmalarda daha sonra 2 askerimiz daha şehit oldu. 169 gündür devam eden harekâttaki şehit sayısı ise 60'a yükseldi./Hürriyet

Etiketler; #genelkurmay başkanı #hulusi akar #el bab #kuvvet komutanları
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