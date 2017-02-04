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Gezici Şirketi’nin sahibi Murat Gezici: Halkın yüzde 58-59’u başkanlık sistemine 'hayır' diyor

Referandumla ilgili bir anket sonucu daha açıklanıyor. Gezici Şirketi’nin sahibi Murat Gezici, bu akşam 21'de açıklanacak anket sonucuyla ilgili ayrıntı verdi. Gezici, halkın yüzde 59’unun 'hayır' dediğini açıkladı.

Gezici Şirketi’nin sahibi Murat Gezici: Halkın yüzde 58-59’u başkanlık sistemine 'hayır' diyor

Halkın yüzde 58-59’u başkanlık sistemine hayır diyor.

Gezici Araştırma Şirketi bugün yeni bir anket daha açıklıyor.

Akşam saatlerinde açıklanması beklenen ankette çarpıcı sonuçların yer aldığı belirtiliyor.

Şirketin sahibi Murat Gezici, sonuçlar açıklanmadan anketle ilgili sosyal medya hesabından bir ayrıntı paylaştı.

Gezici twitter hesabından, “Bugün yüzde 54 diyenler 7 Haziran’da korkudan yüzde 40 diyemedi! Halkın yüzde 58-59’u hayır diyor” diye yazdı.

Söz konusu anket bu akşam saat 21’de açıklanacak.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #başkanlık referandumu anketleri #murat gezici #gezici şirketi #referandum #başkanlık
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