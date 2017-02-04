Gezici Şirketi’nin sahibi Murat Gezici: Halkın yüzde 58-59’u başkanlık sistemine 'hayır' diyor

Referandumla ilgili bir anket sonucu daha açıklanıyor. Gezici Şirketi’nin sahibi Murat Gezici, bu akşam 21'de açıklanacak anket sonucuyla ilgili ayrıntı verdi. Gezici, halkın yüzde 59’unun 'hayır' dediğini açıkladı.

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