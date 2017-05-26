FETÖ soruşturması kapsamında 7 gündür gözaltında bulunan 3 Sözcü gazetesi çalışanı savcılıkta ifade verdi. Sözcü gazetesi çalışanları Gökmen Ulu ve Mediha Olgun tutuklandı, Yonca Yücekaleli ise serbest bırakıldı.

FETÖ suçlamasıyla 19 Mayıs günü gözaltına alınma kararı verilen 3 Sözcü çalışanı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan gazeteciler haklarındaki iddiaları kabul etmedi. Savcı, Mediha Olgun, Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli için tutuklama istedi ve mahkemeye sevk etti. Mahkeme ifadesini aldığı İnternet Sorumlu Müdürü Mediha Olgun, İzmir Muhabiri Gökmen Ulu tutuklanırken, Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli serbest bırakıldı.

Mediha Olgun ve Gökmen Ulu için verilen tutuklama kararı ile ilgili konuşan Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ‘İnşallah bu yanlıştan da dönülür’ dedi. İşte o açıklama: Maalesef iki arkadaşımız haber yaptıklarından dolayı tutuklama kararı verildi. Tahmin ediyorum, avukatların söylemesine göre, bu suçlamadan da kurtulacağız. Çünkü yöneltilen suçlamalarda bir şey yok. Gökmen’i suikasta ortak olma ile suçluyorlar. Mediha da sadece orada sorumlu haber müdürü, başka hiçbir şeyle alakası yok. Çok acı, çok üzücü bir şey. Umarım adalet yerini bulur, biz adalete güveniyoruz. Hukukun ileride yine işleyeceğini ve adaletin basından ve çalışandan yana olacağını düşünüyoruz. İnşallah bu yanlıştan da dönülür. Arkadaşlarımız da tekrar serbest kalır. Başka gazeteci arkadaşlar da inşallah haberlerinden dolayı tutuklanmaz. Biz kimseyi karalamaya çalışmıyoruz. Biz habercilik yapıyoruz, yapacak da başka bir işimiz yok.