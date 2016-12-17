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Göksel Mustafa Ağaçyetiştiren'in Kartal'daki baba evine acı haber ulaştı

Kayseri'deki terör saldırısında şehit düşen piyade komando er Göksel Mustafa Ağaçyetiştiren'in Kartal'daki baba evine acı haber ulaştı.

Göksel Mustafa Ağaçyetiştiren'in Kartal'daki baba evine acı haber ulaştı

Atalar Mahallesi Yağmurlu Sokağı'nda yaşayan Ağaçyetiştiren'in ailesine şehadet haberi askeri yetkililer tarafından verildi.

Türk bayraklarının asıldığı evin önüne taziye çadırı kuruldu. Acı haberi alan şehidin yakınları ve komşuları eve gelerek aileye başsağlığı diledi.

Gözyaşlarını tutamayan ağabey Gökhan Ağaçyetiştiren'i çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Şehit Ağaçyetiştiren'in terhisine 23 gün kaldığı öğrenildi. AA

Etiketler; #Göksel Mustafa Ağaçyetiştiren #kayseri #şehit
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Zuzu - 5 gün önce
Yavrum benim cok uzücü bi durum????????sizlere kalkan eller kirildin Allah kahrersin soysuzları!! Ailesine sabirlar versin rabbim
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