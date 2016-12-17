Atalar Mahallesi Yağmurlu Sokağı'nda yaşayan Ağaçyetiştiren'in ailesine şehadet haberi askeri yetkililer tarafından verildi.
Türk bayraklarının asıldığı evin önüne taziye çadırı kuruldu. Acı haberi alan şehidin yakınları ve komşuları eve gelerek aileye başsağlığı diledi.
Gözyaşlarını tutamayan ağabey Gökhan Ağaçyetiştiren'i çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.
Şehit Ağaçyetiştiren'in terhisine 23 gün kaldığı öğrenildi. AA
Kayseri'deki terör saldırısında şehit düşen piyade komando er Göksel Mustafa Ağaçyetiştiren'in Kartal'daki baba evine acı haber ulaştı.
Atalar Mahallesi Yağmurlu Sokağı'nda yaşayan Ağaçyetiştiren'in ailesine şehadet haberi askeri yetkililer tarafından verildi.