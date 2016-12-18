Göl manzaralı kayak merkezinde sezon açıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü manzaralı Hazarbaba Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasının ardından sezon açıldı.

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Son iki sezon kar kalınlığının istenilen seviyede olmaması nedeniyle sezonun geç başladığı Hazarbaba Kayak Merkezi, bu yıl misafirlerini daha erken ağırlamaya başladı. Doğu Anadolu'nun önemli kış turizm tesisleri arasında yer alan, göl manzarası ile konuklarına kayak keyfinin yanı sıra görsel bir şölen sunan Hazarbaba Kayak Merkezi, Elazığ ile çevre illerdeki kayak severler ve fotoğraf tutkunlarınca yoğun ilgi görüyor.

Kent merkezine 50, ilçeye 5 kilometre mesafede bulunan, bin 300 metrelik doğal piste sahip kayak merkezinde yoğunluk yaşanıyor.

Profesyonel kayakçılarca da tercih edilen, telesiyej ve kar motoru bulunan, snowboard yapılabilen merkezde kayak öğrenmek isteyenlere kurs veriliyor.

Merkeze kayak yapmak için Diyarbakır'dan gelen Ahmet Karadaşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinin tüm bölgeye hitap ettiğini söyledi.

Yaz aylarında yamaç paraşütü, kış aylarında ise kayak yapmak için bölgeye geldiklerini anlatan Karadaşlı, "Hafta sonlarını değerlendirmek isteyen herkese Hazarbaba Kayak Merkezini tavsiye ederim. Bölgede huzur olduğu zaman sadece kayak değil birçok spor ve sanat alanında rahatlık olacak. Gelip rahatlıkla sportif faaliyetler yapabildiğimiz zaman elbette çok büyük fark olacak. Dolayısıyla huzur ortamı şart." diye konuştu.

Merkeze gelen 8 yaşındaki Berçem Durmuş ise 5 yaşından bu yana kayak yaptığını söyledi.

Durmuş, kayak yapmayı çok sevdiğini belirterek, bu sporu herkese tavsiye etti.



- "Yurt dışından da bölgeye misafirler geliyor"

Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan Burcu Tekin de üniversitedeki kayak kulübü üyeleri ile kayak yapmak için merkeze geldiklerini aktardı.

İşletmeci Taner Durmuş, 1999 yılında kurulan kayak merkezinin yapılan yeniliklerle yıllardır hizmet verdiğini dile getirdi.

Hazarbaba Kayak Merkezinde, kayak imkanının yanı sıra telesiyej, snowboard, kızak, kar motoru gibi hizmetler de verdiklerini ifade eden Durmuş, iki kafeteryada da sıcak ve soğuk içecekler ile yiyecekler bulunduğunu aktardı.

Durmuş, sık sık çeşitli gruplar ile kulüpleri ağırladıklarını belirterek, ziyaretçilere Hazar Gölü kıyısındaki otellerde de konaklama imkanı sağlandığını söyledi.

Sadece Elazığ'a değil aynı zamanda bölge illerine de hitap ettiklerini vurgulayan Durmuş, "Yurt dışından da bölgeye misafirler geliyor. Bölgeden en çok Malatya, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Mardin'den misafirlerimiz geliyor. Yurt dışından da Almanya, İtalya, Avusturya, Azerbaycan ve Fransa'dan takipçilerimiz var." diye konuştu.



- "Profesyonellerin tercih ettiği bir pist"

Kayağa başlamak isteyenlerin önce temel bir eğitim alması gerektiğine dikkati çeken Durmuş, daha sonra kayağa hızlı bir şekilde başlanıp, keyifle kayak yapılabileceğini kaydetti.



Durmuş, şöyle devam etti:

"Burası zor, profesyonellerin tercih ettiği doğal bir pist. Yamaçları bol. Diğer kayak merkezlerinde ağaçlık alanların yoğunluğundan dolayı, sık sık kazalar da olabiliyor. Burada çok ağaç yok, görüş açısı bakımından verimli. Risk biraz daha az ama snowboard ve kayak için profesyonellerin tercih etiği bir pist."

Durmuş, bölgede güneşli gün sayısının fazla olması nedeniyle merkezin fotoğraf tutkunlarınca da tercih edildiğini sözlerine ekledi.

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