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"Gölet projesi" yılan hikayesine döndü

İstanbul Bahçeşehir'de yapılmak istenen "Gölet projesi" yılan hikayesine döndü. Daha önce Danıştay'ın verdiği durdurma kararını yerel mahkeme bozdu. Yeni karara göre, gölet çevresine yapılaşmanın önü açıldı.

"Gölet projesi" yılan hikayesine döndü
İstanbul Bahçeşehir'de tartışmalara konu alan Gölet projesi ile ilgili yeni bir karar çıktı.

İstanbul 6'ncı İdare Mahkemesi, Danışytay'ın verdiği yürütmeyi durdurma kararını bozdu.

Böylece, gölet çevresine ticaret ve konut alanlarının yapımına devam edilecek.

Porje, daha önce CHP İstanbul Meclis Üyeleri ve Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri'nin açtığı dava üzerine durdurulmuştu.



ulusalkanal.com.tr
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