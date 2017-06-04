FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Başbakanlık Başmüşaviri Birol Erdem'in dosyasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İddialara göre, Birol Erdem bir süre FETÖ’nün ‘sınav biriminde’ görev yaptı; örgüt mensubu hâkim ve savcıları sınavlara hazırladı. Bu arada FETÖ'nün TÜBİTAK'taki yapılanması bir aile kavgası üzerine deşifre oldu.

FETÖ’nün sınav biriminde görev aldı. FETÖ’cü yargı mensuplarını sınavlara hazırladı.



Başkentte kritik operasyonun ardından gözaltına alınan Başbakanlık Başmüşaviri Birol Erdem’in dosyasına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Dosyadaki iddialara göre, Birol Erdem bir süre FETÖ’nün ‘sınav biriminde’ çalıştı. FETÖ’cü hâkim ve savcıları sınavlara hazırladı.



Edinilen bilgilere göre, Erdem’in ismi, 2010’da oluşturulan HSYK’da öne çıktı. Seçimlerde, Ahmet Hamsici, Birol Erdem ve İbrahim Okur HSYK üyesi seçilmişti. Bu üç kişiye, yargı içindeki etkin rolleri nedeniyle, isimlerinin baş harflerinden dolayı ‘ABİ’ tanımlaması yapıldı. ‘ABİ’lerin ‘A’ sı Ahmet Hamsici, ‘örgüt üyeliği’nden tutuklandı. İtirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest kaldı. ‘ABİ’lerin ‘İ’si İbrahim Okur da aynı soruşturmada cezaevinde bulunuyor.



‘ABİ’lerin ‘B’ si olan ve gözaltına alınan Birol Erdem ise iki ayrı FETÖ davasının tanıkları arasındaydı.



Birol Erdem’in adı, birçok ifadede “Cemaatle bağlantılı” olarak geçmişti. İtirafçı olan eski Danıştay Tetkik Hâkimi Ebubekir Başel eski HSYK üyeleri İbrahim Okur ve Ahmet Hamsici Birol Erdem’in FETÖ ile bağlantılı olduğunu iddia etmişti.



Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TÜBİTAK'taki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada ilginç bir olay yaşandı



Yaşanan bir aile kavgası, FETÖ’nün TÜBİTAK kadrosunu deşifre etti. FETÖ’cü kocasının ‘Ben hizmetle evliyim’ lafına kadın ihbarda bulundu. Basılan evden TÜBİTAK’taki mühendis Bestami Mert’in örgüt için şifrelediği dijital dosyalar çıktı.



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