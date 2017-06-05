Bülent Arınç'ın ortağından sonra damadı da gözaltına alındı. Ankara'daki evinde gözaltına alınan Ekrem Yeter savcılıktaki ifadesinden sonra tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Arınç, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bir süreç var. İnşallah en kısa sürede bir haber alacağız. Damadımıza her bakımdan güveniyoruz. Kesinlikle bir ilişkisi olmadığına inanıyoruz. Kendisini sevinçle bekliyoruz" dedi. Öte yandan Yeter'in tutuklama istemiyle Sorgu Hakimliğine sevk edildiği öğrenildi.

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