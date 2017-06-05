Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alındı.
Yeter, savcılıktaki ifadesinden sonra tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
ARINÇ'TAN AÇIKLAMA
Damadının FETÖ soruşturmasından gözaltına alınmasının ardından Arınç, Hürriyet'e açıklama yaptı. Arınç, "Bir süreç var. İnşallah en kısa sürede bir haber alacağız. Damadımıza her bakımdan güveniyoruz. Kesinlikle bir ilişkisi olmadığına inanıyoruz. Kendisini sevinçle bekliyoruz" dedi.
FETÖ ile mücadele kapsamında OHAL çerçevesinde yayımlanan 2 Eylül 2016 tarihli 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversitelerde, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve kamuda çok sayıda kişi meslekten ihraç edilmişti.
İhraç edilenler arasında Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter de vardı. Ekrem Yeter, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda 'doçent' olarak görev yapıyordu.
Ekrem Yeter, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından demokrasi nöbetine katılmış ve fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.
ulusalkanal.com.tr
Bülent Arınç'ın ortağından sonra damadı da gözaltına alındı. Ankara'daki evinde gözaltına alınan Ekrem Yeter savcılıktaki ifadesinden sonra tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Arınç, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bir süreç var. İnşallah en kısa sürede bir haber alacağız. Damadımıza her bakımdan güveniyoruz. Kesinlikle bir ilişkisi olmadığına inanıyoruz. Kendisini sevinçle bekliyoruz" dedi. Öte yandan Yeter'in tutuklama istemiyle Sorgu Hakimliğine sevk edildiği öğrenildi.
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alındı.