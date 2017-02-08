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Leyla Zana hakkında karar verildi

Gözaltına alınan HDP Milletvekili Leyla Zana serbest bırakıldı

HDP Milletvekili Leyla Zana da gözaltına alındı. Zana, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevkedilmişti. Zana adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan HDP Milletvekili Leyla Zana serbest bırakıldı

Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana gözaltına alındı.

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarının incelenmesi sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturmada adresine tebligat yapılmasına rağmen ifadeye gitmediği için "zorla getirme" kararı çıkartılan Milletvekili Zana, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Zana, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevkedildi. Zana, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #leyla zana #diyarbakır #hdp
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