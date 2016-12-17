Gözaltına alınan şüpheli sayısı 15'e çıktı

Soruşturmayı yürüten Kayseri Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Arslantürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiğini aktaran Arslantürk, ilk etapta olayla ilgili 7 şüphelinin gözaltına alındığını, daha sonra bu sayının 15'e çıktığını kaydetti.
Olay sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayla ilgili Başsavcıvekili Arslantürk nezaretinde 8 savcıyı görevlendirmişti.
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