Gülse Birsel'den 2. Abdülhamit'in torununa: Bebeğim artık prenses benim

Hürriyet yazarı Gülse Birsel, Galatasaray'ın sahip olduğu Suada'da hak iddia edip dava açacağını söyleyen, 2. Abdülhamid'in 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu için "Kusura bakma bebeğim artık prenses benim. Ayaklar baş oldu, sorma bacım! Galatasaray Adası’nı filan vermeyeceğim size çünkü artık orası bizim kraliyet ailesinin. Dava da açma, kraliyet ailesi kalabalık, 80 milyonuz hangimizle uğraşacaksın?" diye yazdı.

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